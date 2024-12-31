Стремительное подорожание в Европе: важный ресурс значительно прибавил в цене

В Европе снижается температура воздуха, а цены на газ уходят в горе. И хотя европейские страны почти полностью отказались от российского газа, цены на голубое топливо ощутимо растут.

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По данным Weather Services International, в пятницу и субботу, 4 и 5 января, в Лондоне, Париже и Берлине средняя температура будет ниже нуля, что примерно на 6 градусов ниже 30-летней нормы, пишет издание РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что в ближайшие дни в Великобритании ожидается снег, а также экстремальные ветры и дожди. По всей Германии синоптики DWD также предупреждают о заморозках и гололедице.

По данным издания, самый холодный период этой зимы, вероятно, подтолкнет спрос на отопление. Будут задействованы газовые запасы, упавшие ниже 75%. Изъятие запасов уже происходит быстрее обычного в этом году. Это подняло европейские цены на природный газ до максимума с начала декабря.

Сейчас цены на газ составляют примерно 535 долларов за тысячу кубометров, что на 100 долларов больше, чем годом ранее (435 долларов).

Напомним, что Словакия, как писал портал "Комментарии", выступала резко против решения Украины прекратить транзит российского газа на украинскую ГТС. Отмечалось, что Словакия имеет долгосрочный контракт с российским Газпромом и хотела сохранить импорт российского газа через Украину. Однако поставки прекращаются в конце 2024 года, ведь Украина не планирует продлевать транзитный контракт с "Газпромом".

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Словакия анонсировала активные переговоры по решению вопроса транзита газа.