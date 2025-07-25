Свингер-фестиваль возле британской деревни возводит ее жителей с ума

Палаточный лагерь свингеров привел местных жителей в возбуждение — правда, не только в хорошем смысле. В минувшие выходные в Аллингтоне состоялся крупнейший свингер-фестиваль Великобритании: на "Свингатон" прибыло около 1000 человек. Три дня подряд они отрывались по полной, а вот жители села — нет. Об этом пишет BILD .

Свингер-фестиваль возле британской деревни возводит его жителей с ума

По сообщениям СМИ, свингеры вывели соседей из себя слишком громкими стонами, которые неустанно звучали по округе. В палаточном лагере танцевали на пилоне, устраивали пенные вечеринки, ходили в передвижные садо-мазо-подземелья и играли в разнообразные секс-игры. Разумеется, ситуация раскалилась.

Жители Аллингтона выразили возмущение изданию Southwest News Service:

"Нас называют свингер-столицей Англии только через этот фестиваль. Это не тот титул, что мы хотим. Это просто пошло".

Следует отметить, что село преимущественно населено пожилыми людьми и семьями с детьми. Уже в прошлые годы (а это был уже 5-й Свингатон) поступали жалобы — и тоже на звуки из свингер-лагеря. Однако организатор фестиваля Мэтью Коул отвергает обвинения:

"Вопреки некоторым представлениям, у нас нет вульгарной музыки, сладострастных людей и большого количества заболеваний, передающихся половым путем"

На вопрос, является ли Свингатон секс-фестивалем, Коул отвечает отрицательно:

"Мы – мероприятие для альтернативного образа жизни взрослых и поддерживаем сообщество LGBTQ и фетиш/кинк-направления".

По его словам, цель мероприятия – нормализовать сексуальную свободу как часть альтернативных жизненных стилей:

"Мы боремся с предрассудками и предлагаем сообществу безопасное социальное, игровое и учебное пространство".

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