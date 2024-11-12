Такого не было годами: опрос в Венгрии показал шокирующий результат для Орбана

Согласно последним результатам опроса проведенного Median, лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр получает существенную поддержку венгров, опережая действующего премьер-министра Виктора Орбана. Кроме того, партия Мадьяра "Тиса" также имеет преимущество над руководящей партией Орбана.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Согласно опросам Median, 51% опрошенных венгров выразили свою поддержку Петеру Мадьяру, тогда как Виктора Орбана поддерживают лишь 40%, что указывает 11-процентный разрыв между оппонентами.

Опрос также показывает растущую поддержку партии "Тиса", которую возглавляет Мадьяр. Среди уже определившихся избирателей партия "Тиса" имеет поддержку 46% респондентов, тогда как за правящую партию "Фидес" готовы проголосовать 39%. Такой разрыв в поддержке свидетельствует об определенной усталости общества от правления Орбана и росте интереса к новым политическим лидерам.

Известность Мадьяра стремительно возросла за последний год. Он бывший член партии "Фидес", покинувший правительственную коалицию в феврале этого года, после громкого скандала, когда бывшая президент Каталин Новак помиловала чиновника, осужденного за сокрытие педофильских преступлений.

По словам Мадьяра, ответственность за это должен был понести лично Орбан, а не Каталин Новак и бывший министр юстиции Юдит Варга, которые по его словам стали "козлами-отпущениями" и были уволены со своих должностей. Этот инцидент стал разрывом связей Петера Мадьяра с партией "Фидес", а также позволил создать фундамент для его сотрудничества с возглавляемой им партией "Тиса".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Румынии унизил Виктора Орбана в Венгрии. Видео попало в сеть.

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