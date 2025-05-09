Теперь есть угроза, которая превышает российскую: в разведке Нидерландов сделали предупреждение

Европейцы не должны терять бдительность в отношении потенциальной угрозы со стороны Китая, даже несмотря на то, что основное внимание континента в сфере безопасности в настоящее время сосредоточено на действиях российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Politico сделал директор нидерландской военной разведки (MIVD) вице-адмирал Петер Ресинк.

Китай. Фото: из открытых источников

Ресинк предупредил, что Китай имеет очень сложную и организованную киберсистему, а потому Европа не может полностью понять, на что способен Пекин.

"Я бы сказал, что это угроза больше, чем Россия", – высказался директор MIVD.

В своем ежегодном отчете, обнародованном в конце прошлого месяца, MIVD подчеркнуло углубление геополитических, экономических и военных связей между Россией и Китаем – и рост рисков, которые они несут для Европы.

В отчете отмечается, что Россия активизирует гибридные атаки против Нидерландов и европейских союзников, стремясь повлиять на общества и подорвать их стабильность.

"Мы наблюдали похожие явления в Европе, хотя и не на таком уровне, как в США. Но то, что мы можем наблюдать, – это лишь ограниченная часть сложной китайской киберсистемы", – сказал Ресинк, добавив, что Китай нацеливался примерно на 10 европейских стран.

Отчет MIVD также раскрыл, что Россия пыталась сорвать европейские выборы в июне прошлого года, осуществляя кибератаки на сайты, связанные с нидерландскими политическими партиями и системами общественного транспорта – эти действия были направлены на осложнение участия граждан Нидерландов в голосовании.

По словам Ресинка, такое вмешательство со стороны все более агрессивной России, которая уже несколько лет ведет войну против Украины и проводит гибридную войну в Европе, не является чем-то новым для Нидерландов. Есть факты, которые подтверждают такие действия Кремля, причем не только через дезинформацию. Это касается нескольких стран, преимущественно тех, которые когда-то находились под влиянием России.

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