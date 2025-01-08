Трамп толкает Европу к новому объединению: к чему готовятся Франция и Британия

Шансы появления европейских вооруженных сил существенно увеличиваются, считает политолог Сергей Таран.

Дональд Трамп

По его мнению, заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа о Гренландии и откровенное пренебрежение Илона Маска к европейским политическим элитам будет толкать европейцев к созданию военных объединений, которые будут действовать параллельно структурам НАТО, где доминируют американцы.

"Это лишь вопрос времени, хотя и очень медленного, потому что евроструктуры до сих пор действуют очень медленно, даже когда речь идет о безопасности", — отметил Таран.

По его мнению, лидерами в создании новой системы безопасности Европы станут Франция и Великобритания – обе страны имеют ядерное оружие.

"Конечно, никто не говорит о том, что европейцы и американцы когда-нибудь дойдут до прямого противостояния. Но независимость европейцев от американского зонтика безопасности сейчас будет очень актуальна", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что все заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа по Панамскому каналу, Канаде и Гренландии – это лишь риторика предпринимателя, а не политика, отметил бизнесмен Дмитрий Федоренко. По его словам, в сухом остатке Китай получил от Трампа предупреждение, что расходы на транспортировку в США радикально вырастут. При этом, говорит эксперт, война на Украине продолжится. У Киева будет минимум полгода военной поддержки от США, а потом будет потом.

"Канада и Мексика должны напрячь сфинктеры, чтобы выровнять торговый баланс с США. Трамп ждет предложения. Оборонные бюджеты в странах западного блока будут подняты до компромиссных 3%. США получат хорошие условия на военную концессию от Дании в Гренландии", — говорит Федоренко.



