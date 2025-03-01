Трампу указали на место: союзники могут остановить военно-морской флот США

Одна из крупнейших норвежских топливных компаний Haltbakk Bunkers заявила о прекращении сотрудничества с Военно-морскими силами США. Причиной такого решения стало поведение Дональда Трампа в ходе встречи с Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп

В Haltbakk Bunkers подвергли резкой критике выступление президента США и его вице-президента, назвав его "самым позорным шоу в прямом эфире".

В компании подчеркнули, что весь мир стал свидетелем "крупнейшего дерьмо-шоу, которое когда-либо устраивали американские лидеры".

"Огромная заслуга президента Украины в том, что он сдержался и сохранил покой, несмотря на то, что США устроили коварное телешоу. Нас от этого тошнило. Кратко и ясно", — говорится в заявлении.

В этой связи Haltbakk Bunkers приняла решение немедленно прекратить поставки топлива для американских военных кораблей в Норвегии и судов ВМС США, входящих в норвежские порты.

"Нет топлива для американцев! Мы призываем всех норвежцев и европейцев последовать нашему примеру. Слава Украине!" – резюмировали в компании.

Известно, что Haltbakk Bunkers – норвежская компания, занимающаяся снабжением топливных продуктов, смазочных материалов и средств для ликвидации нефтяных разливов вдоль побережья Норвегии. Кроме того, СМИ сообщают, что у военно-морского флота США уже возникли проблемы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что протестующие в Вермонте нарушили отдых вице-президента Джей Ди Венса на горнолыжном курорте, сообщает FOX News. В частности, они встретили кортеж Ди Венса с плакатами "Катайтесь на лыжах в России", "Вермонт стоит с Украиной", "Поддерживайте Украину, а не Путина".



