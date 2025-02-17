Тревога растет: какие выводы должна сделать Европа из Мюнхенской конференции

На нынешней Мюнхенской конференции по безопасности все было — тревожные сигналы, жесткие заявления и даже театральная драма, отметил политический эксперт Андрей Городницкий.

В Мюнхене закончилась конференция по безопасности. Фото из открытых источников

"Джей Ди Вэнс, новый голос Вашингтона, заявил, что Европа сама виновата в своих проблемах и должна учиться защищаться без США. Немцы возмутились, французы задумались, а в Кремле, видимо, открыли шампанское", – подчеркнул Андрей Городницкий.

В то же время, отметил политолог, украинский президент Владимир Зеленский призвал к созданию европейской армии.

"Почему? Потому что Украина – единственная страна, которая уже защищает Европу, а она до сих пор "глубоко обеспокоена". Наши бойцы стоят на передовой, чтобы Париж и Берлин спокойно засыпали. Но понимает ли это Брюссель? До сих пор живет в иллюзиях о "дипломатических решениях"? США откровенно намекают, что поддержка Украины – больше не их приоритет. Они готовят мирные переговоры с Россией, не спрашивая Европу. Если Вашингтон устал, кто станет щитом континента? Пора для Европы выбирать: быть субъектом или объектом в большой игре. Ответ имеет значение не только для Брюсселя, но и для Киева. Потому что если они не проснутся сейчас – потом будет поздно", — подытожил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что хочет договориться о прекращении огня в Украине к Пасхе, которое в этом году будут праздновать 20 апреля. Издание называет амбициозными и, возможно, нереалистичными темпы запланированных переговоров в Саудовской Аравии между США и РФ. Bloomberg отмечает, что европейские чиновники работают над новым крупным пакетом помощи Украине, учитывая, что Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении войны в Украине.