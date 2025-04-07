У московской делегации земля будет гореть под ногами: какое решение приняли в ОБСЕ

Украина инициировала экстренное заседание ОБСЕ после удара России по Кривому Рогу, во время которого погибли 20 мирных жителей. Как передает портал "Комментарии", об этом в Facebook сообщил представитель Украины при ОБСЕ и других международных организациях в Вене Юрия Витренко.

ОБСЕ. Фото из открытых источников

Дипломат отметил, завтра, 8 апреля, созывается чрезвычайная специальная сессия Постоянного совета ОБСЕ, на которой обсудят российский теракт против детей и взрослых в Кривом Роге, а также эскалацию российского террора против гражданских по всей Украине.

"У московской делегации земля будет гореть под ногами", — отметил Витренко.

Важно заметить, что Постоянный совет ОБСЕ – это основной орган для принятия решений между ежегодными заседаниями Совета министров. В такой орган входят постпреды всех 57 государств-участников Организации.

Чрезвычайную специальную сессию созывают для оперативного обсуждения кризисных или особо важных ситуаций в рамках организации.

Читайте также на портале "Комментарии" — 7 апреля в больницах находятся 33 жителя Кривого Рога, которые получили ранения в результате российского удара баллистикой по городу 4 апреля. Медики отмечают, что 18 взрослых и 2 детей – в тяжелом состоянии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении главы Совета обороны города Александра Вилкула в Telegram.

"33 раненых после атаки 4 апреля сейчас находятся в больницах, из них 4 детей. 18 раненых в тяжелом состоянии, в том числе 2 детей", – отметил чиновник.

Он добавил, что еще 20 раненых, из которых 2 в тяжелом состоянии, находятся в больницах после предыдущих вражеских ударов по Кривому Рогу.

По словам Вилкула, в городе продолжается ликвидация последствий российской атаки.



