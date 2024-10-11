Вучич объяснил, почему "дружественная" к РФ Сербия осудила Россию в войне против Украины

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна по отношению к Украине и России проводит свою собственную политику и не сидит на двух стульях. Вучич подписал документ, в котором осуждается российская агрессия, однако некоторые пункты декларации о войне в Украине сербский президент изменил.



Президент Сербии Александар Вучич. Фото из открытых источников

9 октября в хорватском Дубровнике прошел третий саммит "Украина-Юго-Восточная Европа". По его итогам президент Сербии Александар Вучич подписал декларацию с 18 пунктами, в которых война в Украине считается "преступлением против украинского народа, нарушением международного права" и представляет угрозу миру в Европе и миру в целом.

Российские пропагандисты раскритиковали Вучича, указывая, что "дружественная" к РФ Сербия осуждает Россию за войну в Украине. Президент Сербии прокомментировал эти заявления, указав, что Белград идет своим путем.

"Стул у нас один, сербский. Мы будем вести нашу политику, вы – свою. У нас нет проблем", – сказал Вучич.

Также Вучич отметил, что в итоговой декларации ему удалось поменять некоторые пункты. Как сообщают балканские СМИ, Вучич смог забрать пункт об обязательстве ужесточать санкции против РФ, а также настоял на отмене военной помощи. По его словам, "мы не хотели, чтобы это было прямо написано", поэтому такая помощь может быть любой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в этом году российского диктатора Владимира Путина поздравило наименьшее количество иностранных лидеров с днем рождения. В частности, впервые от поздравлений отказался президент Сербии Александар Вучич.

Также "Комментарии" писали, что Вучич дал совет канцлеру Германии Олафу Шольцу по поводу войны в Украине.







