У Орбана жестко высказались о саммите ЕС в Париже: "Собрание разочарованных лидеров"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выразил убеждение, что саммит европейских лидеров в Париже 17 февраля преследует цель "сорвать достижения мира в Украине". Об этом он заявил во время своего визита в Астану, сообщает Bloomberg.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: Reuters

"Сегодня в Париже мы видим собрание сторонников войны, антипутинистов и разочарованных европейских лидеров, которые пытаются помешать мирным переговорам по Украине. В то время мы поддерживаем инициативы Дональда Трампа и переговоры между США и Россией", – отметил Сиярто.

Венгерский дипломат также подчеркнул, что Будапешт считает политику Трампа по поводу непосредственных переговоров с Владимиром Путиным более перспективной.

"Усилия США по отношению к России подтверждают нашу давнюю политику сохранения открытых каналов для контакта с Москвой", – добавил он.

Известно, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласил в Париж лидеров семи стран, включая Великобританию, но Венгрия не была приглашена. Саммит имел целью обсуждение ситуации в Европе после недавних заявлений администрации президента США Дональда Трампа, а также участников Мюнхенской конференции безопасности.

Лидеры ЕС также планировали рассмотреть вопрос "автоматического" членства Украины в НАТО, если Россия поднимет мирные соглашения после прекращения огня. Эту идею поддержал президент Финляндии Александр Стубб.

Ранее "Комментарии" писали, что кремлевский диктатор Владимир Путин будет имитировать переговоры до тех пор, пока не возникнет реальная опасность клинча с Дональдом Трампом, считает политолог Алексей Копытько. По его словам, если российские войска будут ползти вперед, но ребром станет вопрос – заходить в обострение с США или нет – будет проводиться оценка вероятности обвала Украины.