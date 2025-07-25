У Вучича резко пошли против ЕС через РФ: какое требование выдвинули

Сербия подтвердила свою солидарность с Украиной, поддерживая ее суверенитет и стремление к евроинтеграции, но отказывается присоединяться к санкциям ЕС против России, сообщает DER STANDARD. Министр по делам Европы Сербии Неманья Старович в интервью агентству APA объяснил позицию страны:

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"Если нас обвиняют в недостаточной поддержке Украины, мой ответ прост: давайте позволим украинцам говорить за себя".

Старович отметил, что Белград не присоединяется к санкциям против РФ, потому что они фактически не повлияют на Россию, тогда как сербская экономика несет значительный ущерб. Кроме того, страна не является членом ЕС и потому не имеет тех же гарантий безопасности, которые дает членство:

"Это совсем не повлияет на Россию, но очень сильно повлияет на сербскую экономику", – объяснил он.

Старович провел параллель с пандемией — Хорватия после кризиса получила от ЕС 22 миллиарда евро из фонда развития, тогда как Сербия получила всего 165 миллионов, то есть "почти ничего".

В то же время, министр уточнил: если Сербия приблизится к членству в ЕС, она будет готова полностью присоединиться к санкциям, даже за несколько месяцев до вступления:

"Мы готовы поддержать санкционные меры ЕС, если будет приближение к членству".

Старович подчеркнул, что Белград с первого дня однозначно осудил российское вторжение в Украину и открыто заявил о поддержке евроинтеграционных амбиций Киева. Он также выразил радость по поводу того, что Украина дала значительный импульс расширению ЕС:

"Теперь мы, страны Западных Балкан, должны стать частью этого импульса", — сказал министр.

Ранее глава сербского МИД Ивица Дачич отметил, что государство может ввести санкции против России, если это будет отвечать национальным интересам. Кроме того, президент Александр Вучич намекал, что Сербия готова наладить новые союзы или даже разорвать отношения с РФ, чтобы продвинуться в направлении членства в ЕС.

Как уже писал портал "Комментарии", президент Сербии Александар Вучич во время саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" выразил готовность помочь в восстановлении одного из городов Украины, разрушенных в результате российской агрессии. В то же время он признал, что вопрос о прекращении войны остается чрезвычайно сложным и не имеет простых ответов.