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Удар в спину Путина: какая страна согласилась на санкции против РФ

Роберт Фицо подтвердил разблокирование принятия санкций против России

17 июля 2025, 22:53
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Недилько Ксения

Словакия разблокирует принятие 18-го пакета санкций ЕС против России завтра, заявил премьер страны Роберт Фицо в видеообращении на своей странице в Facebook.

Удар в спину Путина: какая страна согласилась на санкции против РФ

Удар в спину Путина: какая страна согласилась на санкции против РФ

По его словам, страна получила от Еврокомиссии письменные гарантии, касающиеся цены на газ и его возможного дефицита, однако он добавил, что Словакия никогда не поддержит предложение прекратить импорт российского газа после 1 января 2028 года.

Кроме Словакии, 18 пакет санкций блокируют Венгрия и Мальта.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Европейская комиссия предоставила его стране письменное предложение с гарантиями в обмен на согласие поддержать 18-й пакет санкций против России. Как пишет агентство TASR, речь идет об обязательствах, касающихся поэтапного отказа от импорта российского газа.

Фицо отметил, что эти гарантии разработаны в ответ на опасения Словакии относительно негативных последствий отказа от поставки российского природного газа, который запланирован с 1 января 2028 года. Он передал документ всем лидерам политических сил страны и ожидает их оценки. Политик подчеркнул, что Братислава не поддержит санкционный пакет без четких заверений со стороны ЕК. Он назвал энергетическую политику Еврокомиссии "вредной" и "демагогической", обвинив ее в навязывании решений, которые могут взорвать энергетическую безопасность стран-членов.

"Еврокомиссия продвигает свое видение вне зависимости от сопротивления — даже если мы проголосуем против сто раз, они все равно его протолкнут. Мы не поддержим этот абсурд", — заявил Фицо.



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