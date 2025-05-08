Угрозы растут: когда РФ может атаковать страны НАТО

Постоянное наращивание Россией военной силы вызывает беспокойство. РФ не только возобновляет арсеналы, но и перемещает новые артиллерийские подразделения в границы НАТО, заявил директор нидерландского агентства военной разведки вицеадмирал Петер Рисинк.

РФ наращивает арсенал. Фото из открытых источников

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в 2024 году расходы России на оборону достигли примерно 149 млрд долларов, что на 38% больше, чем в 2023 году и вдвое больше, чем в 2015 году.

"Россия производит гораздо больше артиллерии, чем ей нужно для войны с Украиной", – сказал Петер Рисинк.

Он отметил, что РФ перемещает артиллерию к границам со странами Балтии и Финляндией.

"Для нас это свидетельствует о том, что они наращивают потенциал", – сказал вицеадмирал.

По его мнению, после урегулирования войны с Украиной, Россия может быть готова к новому конфликту в течение года, если ее военное производство не изменится.

"Нидерланды, как и остальные страны НАТО, находятся в фазе программы усиленной готовности, чтобы убедиться, что мы готовы, если это произойдет", — сказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что администрация Дональда Трампа считает чрезмерными российские требования на переговорах о прекращении войны в Украине. "Я бы не сказал, что россияне не заинтересованы в поиске решения. Но сейчас они просят определенный набор уступок. Мы считаем, что россияне просят слишком много", — заявил Джей Ди Вэнс. По словам Венса, Белый дом положительно оценивает готовность Украины пойти на 30-дневную остановку огня, однако соответствующая инициатива не нашла поддержки у российской стороны.