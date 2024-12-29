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"Украина должна смириться с реальностью": громкое заявление министра Словакии

Украине придется согласиться на потерю части своих территорий, ведь "такая реальность", - Роберт Калиняк

29 декабря 2024, 21:02
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Черновалова Кристина

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украине, вероятно, придется уступить часть своих территорий. По его мнению, это неизбежная реальность, которая может стать итогом войны с Россией. Свою позицию он озвучил во время эфира на словацком телевидении, сообщает TASR .

"Украина должна смириться с реальностью": громкое заявление министра Словакии

Роберт Калиняк: Украине придется отказаться от части территорий

Калиняк отметил, что в интересах Словакии – скорейшее завершение войны. Это, по его мнению, возможно только при перемирии и начале переговоров между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что стабильность после войны для Украины важнее, чем точные границы, которые могут измениться.

Министр отметил важность учитывать географическое расположение Украины.

"Вероятно, Украина не осознает того факта, что никогда не сможет оказаться между Германией и Швейцарией, но всегда будет иметь самую большую границу с Российской Федерацией. Кто здесь агрессор, не о чем спорить, потому что Россия пересекла все границы, правила и нарушила международное право. Но необходимо обратить также внимание на то, что происходит в других частях света, и применять те же стандарты ко всем другим спорам", – сказал Калиняк.

Украина неоднократно заявляла, что не готова уступать территории. Для Киева это вопрос суверенитета и принципов международного права.

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Источник: https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2024122900000186
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