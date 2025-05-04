Украина может получить много снарядов: подробности договоренностей

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Марьян Ощановский
Украине в 2025 году могут передать еще 1,8 млн снарядов в рамках чешской инициативы по снабжению боеприпасами, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
ВСУ нуждаются в снарядах. Фото из открытых источников
Президент Украины отметил, что инициатива Чехии работает блестяще, а благодаря ей соотношение по снарядам между Украиной и Россией на фронте уменьшилось до 1:2.
Кроме того, Владимир Зеленский рассказал, что Украина и Чехия обсуждают создание общей школы пилотов F-16. Он отметил, что подобную базу точно откроют не в нашей стране.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что важнейшим фактом соглашения о полезных ископаемых является то, что никто в Украине не будет считать его самоцелью, пишет издание The Telegraph. "Дональд Трамп никогда не собирался поддерживать Украину против давления России через приверженность международному праву или принципу, что большим странам нельзя позволять расчленять своих соседей. Трамп вряд ли был бы возмущен зрелищем, как войска Путина опустошают европейские города, выгоняют миллионы людей из своих домов и похищают тысячи детей".
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