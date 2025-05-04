Украине в 2025 году могут передать еще 1,8 млн снарядов в рамках чешской инициативы по снабжению боеприпасами, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

ВСУ нуждаются в снарядах. Фото из открытых источников

"В этом году может быть еще 1,8 млн снарядов в рамках чешской инициативы", – сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины отметил, что инициатива Чехии работает блестяще, а благодаря ей соотношение по снарядам между Украиной и Россией на фронте уменьшилось до 1:2.

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал, что Украина и Чехия обсуждают создание общей школы пилотов F-16. Он отметил, что подобную базу точно откроют не в нашей стране.

"Сегодня мы с президентом Чехии Петером Павелом, а также наши представители на уровне чиновников и военных обсуждают следующие шаги в развитии нашей авиационной коалиции, а именно — создание украинско-чешской школы пилотов F-16. Очевидно, что сейчас мы не можем открыть такую базу в Украине. Поэтому мы будем открыть такую базу в Украине. Украины", — добавил глава государства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что важнейшим фактом соглашения о полезных ископаемых является то, что никто в Украине не будет считать его самоцелью, пишет издание The Telegraph. "Дональд Трамп никогда не собирался поддерживать Украину против давления России через приверженность международному праву или принципу, что большим странам нельзя позволять расчленять своих соседей. Трамп вряд ли был бы возмущен зрелищем, как войска Путина опустошают европейские города, выгоняют миллионы людей из своих домов и похищают тысячи детей".