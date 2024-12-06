Венгерский премьер Виктор Орбан прокомментировал ситуацию в Украине и рассказал, какая страна может сыграть решающую роль в войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию сайта "ТСН".

Фото портал "Комментарии"

По его словам, надежда остается на возвращение Дональда Трампа. Виктор Орбан считает, что США играют решающую роль в войне в Украине. При этом он не упомянул о причастности Кремля к войне в Украине.

Премьер Венгрии отметил, что ситуация должна измениться после того, как новоизбранный президент США Дональд Трампа вступит в должность.

"Без Америки этой войны не было бы. Без Америки этот конфликт (так он называет войну — ред.) давно бы закончился. Украина не смогла бы сопротивляться без участия Америки", — так выразился он.

Кроме того, по словам Орбана, агрессорка Россия "укрепилась в течение украинского конфликта, а Украина ослабла".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что издание El Mundo, ссылаясь на источники в дипломатических кругах Киева, сообщает, что Зеленского ждет ссылка.

По данным издания, Запад якобы готовится отправить украинского президента Владимира Зеленского в Лондон после того, как в российско-украинской войне добьются мирного урегулирования. Журналисты утверждают, что среди дипломатов украинской столицы ходят слухи, что Зеленского отправят в Лондон и называют это золотой ссылкой. Тем временем в Украине проведут президентские выборы, которые откладывали из-за войны. Как пишет El Mundo, все это сопровождалось бы "скорым" вступлением Украины в ЕС, восстановлением и развертыванием миротворцев из Великобритании и Франции.



