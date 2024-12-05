Украина проигрывает войну и будет вынуждена пойти на значительные уступки: министр обороны Нидерландов сделал скандальное заявление

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс во время дебатов в парламенте выразил мнение, что нынешняя ситуация на фронте в Украине свидетельствует о том, что украинская сторона терпит неудачу в войне. Об этом сообщает издание Trouw .

Рубен Брекельманс (фото из открытых источников)

По его словам, Россия продолжает удерживать преимущество на поле боя, а результаты президентских выборов в США лишь прибавили неопределенности.

"Можно даже сказать, что Украина проигрывает войну. И мы имеем дело с результатами выборов [в США], которые достаточно сильно все переворачивают, потому что мы знаем, что новый президент Дональд Трамп сделал заявления о том, как он относится к Украине и как он заставит стороны сесть за стол переговоров", – подчеркнул министр.

Брекельманс также отметил, что более слабая позиция Киева может вынудить Украину пойти на значительные уступки во время потенциальных мирных переговоров. Он предупредил, что это может иметь далеко идущие последствия для безопасности Европы.

"Это будет означать, что агрессия в Европе победит. Тогда мы все действительно будем жить на другом континенте, чем тот, на котором мы выросли", — отметил он.

В то же время, министр призвал сохранить текущий уровень финансирования помощи Украине в следующем бюджетном году. Он признал, что, даже имея больший бюджет, быстро изменить ситуацию поставками оружия было бы невозможно из-за отсутствия таких систем, как ракеты Patriot.

"Даже если бы я имел гораздо больший бюджет для Украины по состоянию на данный момент, это не привело бы к немедленным поставкам. Ракет Patriot [которые можно было бы передать] просто нет", – добавил Брекельманс.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ могут отступить на стратегическом направлении . Если российские войска смогут перерезать трассу Курахово – Запорожье в Донецкой области, это заставит украинские подразделения отступить. Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович