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"Украина распадается": в Болгарии заявили о претензиях на часть страны

В Болгарии объяснили необходимость присоединения части Одесской области

сегодня, 17:29
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Кречмаровская Наталия

В Болгарии начали "фантазировать" о разделе Украины — "присмотрели себе"  часть Одесской области. Такое смелое предположение сделал лидер болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов. Партию называют пророссийской.

"Украина распадается": в Болгарии заявили о претензиях на часть страны

Иллюстративное фото

По убеждению Костадинова, "болгары составляют большинство населения Южной Бессарабии (южная часть Одесской области)", и поэтому якобы "нет ничего логичнее, чем возвращение региона обратно в состав Болгарии".

"Украина распадается, и на предстоящем мирном конгрессе, который решит судьбу несостоявшейся так называемой украинской государственности, Болгария должна заявить свои претензии на болгарскую Бессарабию", — отметил болгарский политик.

На такие заявления отреагировали в посольстве Украины в Болгарии, призвав болгарское руководство осудить такие заявления Костадинова. Отмечается, что он подстрекает к разрушению норм международного права, уродует исторические факты и поощряет передел границ в Европе.

"Высказывания лидера партии "Возрождение" относительно территориальных посягательств на Украину недопустимы для политика страны-члена ЕС, и подтверждают его системное продвижение нарративов Кремля", — убеждены в дипломатическом представительстве.

Напомним, что в ноябре 2024 года, как писал портал "Комментарии", в сети интернет появилась карта разделения Украины на три части.

Отмечалось, что якобы Министерство обороны страны-агрессорки подготовило базовый документ с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года, где предполагается, что украинская государственность должна быть ликвидирована, а территория Украины поделена на три части.



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Источник: https://www.facebook.com/ukr.embassy.bg/posts/pfbid02jbPQqiXaa8sfFaMUtXfnwvE5AcsxZGiQm3MMmntAk7ZYd6Ku9vtpXHdJ9NUgZTbLl
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