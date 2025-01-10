"Украина распадается": в Болгарии заявили о претензиях на часть страны

В Болгарии начали "фантазировать" о разделе Украины — "присмотрели себе" часть Одесской области. Такое смелое предположение сделал лидер болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов. Партию называют пророссийской.

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По убеждению Костадинова, "болгары составляют большинство населения Южной Бессарабии (южная часть Одесской области)", и поэтому якобы "нет ничего логичнее, чем возвращение региона обратно в состав Болгарии".

"Украина распадается, и на предстоящем мирном конгрессе, который решит судьбу несостоявшейся так называемой украинской государственности, Болгария должна заявить свои претензии на болгарскую Бессарабию", — отметил болгарский политик.

На такие заявления отреагировали в посольстве Украины в Болгарии, призвав болгарское руководство осудить такие заявления Костадинова. Отмечается, что он подстрекает к разрушению норм международного права, уродует исторические факты и поощряет передел границ в Европе.

"Высказывания лидера партии "Возрождение" относительно территориальных посягательств на Украину недопустимы для политика страны-члена ЕС, и подтверждают его системное продвижение нарративов Кремля", — убеждены в дипломатическом представительстве.

Напомним, что в ноябре 2024 года, как писал портал "Комментарии", в сети интернет появилась карта разделения Украины на три части.

Отмечалось, что якобы Министерство обороны страны-агрессорки подготовило базовый документ с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года, где предполагается, что украинская государственность должна быть ликвидирована, а территория Украины поделена на три части.