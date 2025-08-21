В итальянской провинции Римини минувшей ночью задержали мужчину, подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Как сообщила Федеральная прокуратура Германии, речь идет о гражданине Украины Сергее К, пишет Bild .

Украинца из Италии экстрадируют в Германию: в чем его подозревают

По данным следствия, он входил в группу, которая в сентябре 2022 года у острова Борнхольм в Балтийском море заложила взрывные устройства на трубопроводах. Прокуратура утверждает, что Сергей К. был одним из координаторов операции.

По данным следствия, диверсанты вышли из порта Ростока на съемной яхте. Судно было взято напрокат через подставные лица и с использованием поддельных документов в немецкой компании.

Взрывы 26 сентября 2022 года нанесли серьезные повреждения обеим магистралям. Теперь Сергея К. ждет экстрадиция в Германию, где он предстанет перед судом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" (Тамбовская область, РФ). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

В результате попадания на объекте вспыхнул пожар. Перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" полностью остановлена.

"Нефтеперекачивающая станция "Никольское" является частью экономической инфраструктуры России и задействована в обеспечении оккупационных войск российского агрессора. Силы обороны Украины последовательно работают над снижением военно-экономического потенциала России с целью полного прекращения вооруженной агрессии против Украины", — подчеркнули в Генштабе.