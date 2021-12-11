Украинцу грозит пожизненное в Польше: что ему инкриминируют

В Польше судят украинца, фото из открытых источников

В декабре прокуроры отправили обвинительный акт в суд в отношении двух украинцев, которым инкриминируют двойное убийство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ополе.

Известно, что убийство двух человек в квартире по улице Дубиоза совершили трое мужчин. Среди них молдованы и украинец.

По выводам следствия, 20 марта 2021 года Иренеуш М. зашел в соседний магазин. Там он познакомился с гражданином Украины Романом В. (42 года), которого раньше не знал, и Артемом Р. (26 лет) – гражданином Молдавии. Поляк пригласил новых знакомых в свой дом на ужин. К ним присоединился Иона С. (27 лет, гражданин Молдавии). Последний приехал на такси в магазин, где встретил Иренеуша М. Все вместе они пошли в квартиру Иренеуша М. и там сели выпивать.

В какой-то момент между хозяином и Романом В. произошла ссора, во время которой Иренеуш М. получил удар кулаком по лицу. Затем к избиению жертвы присоединился Ион С., а вскоре и третий из гостей.

Хозяина квартиры избивали кулаками, ногами. Следователи говорят, что удары наносили всем, что попадало под руку — табуретом и гладильной доской. Сосед, проживавший в другой комнате квартиры, услышал шум и вышел в прихожую. Однако гости напали и на него, один из них подбежал к мужчине и ударил. Тот вернулся в свою комнату и закрылся. Однако мужчины выбили дверь и начали избивать его. Сообщается, что один из гостей ударил несколько раз потерпевшего ножом в область живота, груди и шеи.

Злоумышленники начали поджигать одежду и вещи в квартире, чтобы вызвать пожар и скрыть следы преступлений. Когда они собрались уходить, то похитили ценные вещи погибших. Вину мужчин должны доказать в суде. Есть доказательства и результаты экспертиз.



Мужчинам может грозить наказание в виде лишения свободы сроком не менее 12 лет или наказание в виде 25 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

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