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Украинцу отказали в гражданстве Австрии из-за отказа петь гимн

По религиозным убеждениям мужчина отказался петь гимн

сегодня, 12:25
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Автор:
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Slava Kot

Украинец настоял, что не будет исполнять гимн Австрии из-за религиозных убеждений для получения местного гражданства. После прохождения всех инстанций ему согласовали выдачу паспорта, но затем отменили из-за того, что тот не пел гимн.

Украинцу отказали в гражданстве Австрии из-за отказа петь гимн

Паспорт Австрии. Фото из открытых источников

15 октября в отделе регистрации актов гражданского состояния города Баден украинец должен дать обет "принадлежать Республике Австрия как лояльный гражданин, всегда строго соблюдать ее законы и воздерживаться от всего, что могло бы повредить интересам и репутация республики". После этого он должен был получить свидетельство о своей натурализации.

Однако через два месяца, 10 декабря, правительство земли отменило предоставление гражданства на основании раздела 21 Закона о гражданстве, где есть положения, что во время натурализации необходимо петь гимн. Этот пункт был добавлен только в 2013 году, чтобы сделать натурализацию более церемониальной и улучшить бюрократическую процедуру.

Зная о таком пункте, украинец, который принадлежит к Свидетелям Иеговы, предупредил о нежелании исполнять гимн Австрии из-за своих религиозных убеждений. Но это не убедило местных чиновников. 

"Тот, кто отказывается идентифицировать себя с Австрией, лишь показывает, что они не желают принять основные принципы нашего отечества", – отреагировал замгубернатора Удо Ландбауэр.

Сейчас юристы сомневаются в том, правомерно ли поступили с мужчиной, ведь, несмотря на отказ петь гимн, он ранее прошел все необходимые процедуры для получения гражданства. Также неизвестно, будет ли он обжаловать решение об отказе в выдаче гражданства. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Австрии хотят лишить помощи украинских беженцев из-за наличия автомобиля.

Также "Комментарии" писали о том, что лучшей теннисистке Украины предлагали изменить гражданство за сумасшедшие деньги.



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