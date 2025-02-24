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Украине готовят новый удар ножом в спину: против чего восстали четыре страны ЕС

Действие действующего регламента ЕС, регулирующего импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, завершается в июне.

24 февраля 2025, 14:45
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Клименко Елена

Министры сельского хозяйства Венгрии, Болгарии, Румынии и Словакии призывают вернуться к довоенным квотам на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Они направили соответствующее обращение Европейской комиссии.

Украине готовят новый удар ножом в спину: против чего восстали четыре страны ЕС

Евросоюз. Фото: 24 Канал

Глава Министерства сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь сообщил в Facebook, что эти страны выступают за защиту интересов фермеров и их средств к существованию от украинской агропродукции. Он подчеркнул, что действие действующего регламента ЕС, регулирующего импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, завершается в июне.

"Европейская комиссия должна найти долгосрочное решение для решения рыночных проблем, вызванных украинской продукцией. Мы требуем от комиссии возвращения к довоенным квотам, введению защитных мер и внедрению индивидуальных квот для приграничных государств-членов на региональном уровне", — говорится в его сообщении.

Также министры призвали Еврокомиссию обеспечить соблюдение санитарных и фитосанитарных стандартов ЕС, а также нормы защиты животных, общественного здоровья и охраны окружающей среды для украинской продукции.

Надежда добавил, что Венгрия продолжит применять ограничения на импорт украинской агропродукции до тех пор, пока это будет необходимо для защиты местных фермеров.

Напомним, что 28 июня 2024 стало известно о планах Евросоюза возобновить пошлины на импорт украинского сахара и яиц, которые составят 419 евро за тонну белого сахара и 339 евро за тонну сахара-сырца. 20 августа Европейская комиссия объявила о возврате тарифных квот на импорт украинского меда из-за превышения лимита, установленного в регламенте, который дает Киеву торговые преференции.

Ранее портал "Комментарии" уже писал, что польские фермеры планируют протестовать возле офиса Еврокомиссии в Варшаве и Национального оперного театра, где в пятницу пройдет церемония открытия польского председательства в ЕС.



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