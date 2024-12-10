Украинец вошел в список самых влиятельных людей Европы: и это не Зеленский

Издание Politico включило руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в список самых влиятельных людей Европы 2025 года, и он занял второе место в категории "Мечтатели".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Как пишет издание, "миссия Ермака – заставить международное сообщество поддержать видение Киева о справедливом мире. Это означает территориальную целостность, гарантии безопасности – включая членство в НАТО – и жесткие последствия для России".

Рейтинг включает 28 политиков и бизнесменов, и разделен на несколько категорий.

Среди "исполнителей" на втором месте – диктатор Путин, среди "разрушителей" – исполнительный вице-президент Еврокомиссии Тереза ​​Рибера, среди "мечтателей" – вышеупомянутый Андрей Ермак.

"На самом верху сидит самый влиятельный человек в Европе, человек, олицетворяющий все три черты влияния таким образом, что кажется особенно резонансным в этом году", – отмечают в издании.

Кто занимает эту строчку по версии Politico, будет известно сегодня в 20:00.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в октябре The Jerusalem Post опубликовал рейтинг 50 самых влиятельных евреев мира. Первую тройку мест заняли американцы: возглавил список Дуг Эмхофф – второй джентльмен США, муж вице-президента и кандидата в президенты США Камалы Харрис. За ним следует губернатор Пенсильвании Джо Шапиро и миллиардер Билл Экман.

Израильское издание поставило своего премьера Биньямина Нетаньяху на пятое место: сразу после госсекретаря США Энтони Блинкена. Президент Украины Владимир Зеленский занял 22-е место. В 2022 году именно он возглавлял рейтинг от The Jerusalem Post.

В 2022 году израильский журнал назвал украинского президента иконой среди политиков и подчеркнул, что такое звание мало кто может заслужить. По утверждению The Jerusalem Post, мало кто знал о Зеленском, который сначала играл президента в комедийном сериале, а затем занял эту должность в действительности. Но все изменилось с полномасштабным вторжением Российской Федерации в Украину.

Тогда украинский лидер проявил мужество и силу духа. Особенно мировое сообщество запомнило слова Зеленского, когда он сказал, что ему нужно оружие, а не безопасный выезд из страны. Из-за такой стойкости израильское издание сравнивало его с британским лидером времен второй мировой войны Уинстолем Черчиллем.