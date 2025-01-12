"Уникальное место для обоих": Вучич предложил Путину и Трампу встретиться в Сербии

Сербия заявила о готовности принять встречу между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Президент Сербии Александр Вучич выразил эту инициативу, отметив, что его страна может стать идеальным местом для такого мероприятия благодаря своей нейтральной позиции, сообщает Euronews.

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Учитель подчеркнул, что Сербия, как государство, не являющееся членом НАТО или ОДКБ, готово обеспечить абсолютную безопасность обеим сторонам переговоров.

"Некоторые страны уже предлагают свои территории для встреч Трампа и Путина. Поэтому я впервые официально заявляю, что Сербия также заинтересована в том, чтобы принять президентов США и России", — заявил сербский лидер.

Президент также отметил популярность обоих политиков в Сербии. По его мнению, поддержка Дональда Трампа среди сербов остается очень высокой, тогда как Владимир Путин также пользуется большой популярностью.

"Это место на земном шаре идеально для них обоих", — добавил Вучич.

Инициатива Сербии не единственная: ранее сообщалось, что Россия получила несколько предложений по проведению встреч Трампа и Путина от других стран. В частности свою готовность организовать переговоры официально выразила Швейцария. Ее Министерство иностранных дел подтвердило, что страна готова обеспечить все необходимые условия для такого мероприятия.



Будущий советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолц сегодня заявил, что в ближайшие дни или недели ожидается по меньшей мере телефонный разговор между Трампом и Путиным. Он также отметил, что подготовка к их встрече продолжается.

Портал "Комментарии" писал, что Путин ждет звонка Трампа, но пока все сложно: в Кремле рассказали новые подробности об этой встрече.