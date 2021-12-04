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В Беларуси заявляют, что украинский военный вертолет нарушил границу (ВИДЕО)

Украинский вертолет якобы залетел на один километр вглубь Беларуси

сегодня, 19:05
Автор:

Денис Подставной
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В Пограничном комитете Беларуси утверждают, что украинский многоцелевой вертолет Ми-8, якобы нарушил воздушное пространство республики. Об этом сообщается на официальном Telegra-канале ведомства. 

В Беларуси заявляют, что украинский военный вертолет нарушил границу (ВИДЕО)

Ми-8. Фото из открытых источников

Сообщается, что инцидент произошел сегодня, 4 декабря во время проведения Украиной учений на границе с Беларусью. 

"В районе пункта пропуска "Новая Рудня" зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины."- указывается в сообщении. 

Согласно данным беларусских пограничников, винтокрылая машина, находясь на высоте 100 метров, залетела на один километр вглубь территории Беларуси.

Также в Пограничном комитете сообщают, что о данном инциденте уже была проинформирована украинская сторона. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что украинские пограничники получили два новых вертолета. Сообщается, что машины будут нести службу на участке границы с Беларусью. Летательные аппараты оснащены современным оборудованием, которое позволит контролировать рубежи страны в любое время суток.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Украина получит от Турции 24 беспилотника "Байрактар"Это произойдет уже в ближайшие месяцы. По данным СМИ, наша страна приобрела у Турции "значительно больше" беспилотников, чем сообщала об этом официально. При этом в ближайшее время будут заключены новые сделки.  Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" эту информацию, а также оценили перспективы военно-технического сотрудничества Турции и Украины.


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Источник: https://t.me/gpkgovby
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