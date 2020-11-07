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В Бельгии установили мемориал жертвам Covid-19

"Эти люди остались без должной чести…", - отметили представители города в онлайн-заявлении

сегодня, 09:50
Автор:

Татьяна Лозовенко

В бельгийском городе Сини воздвигли мемориал в честь местных жителей, которые умерли во время первой волны коронавируса. Об этом сообщает The Brussels Times.

В Бельгии установили мемориал жертвам Covid-19

Фото: Мемориал жертвам Covid-19 в Бельгии; The Brussels Times

Имена больше 50 жителей города с населением около 16 000 человек, расположенного в Валонии, были выгравированы на мемориале, который будет "служить местом для размышлений и воспоминаний об умерших" после пандемии. Памятник установлен на местном кладбище и открыт для жителей.

Мэр Сини Фредерик Девиль сказал, что горе семей усугубилось, так как они хоронили своих близких и устраивали поминки в  условиях бушующей эпидемии, когда количество людей на мероприятиях ограничено. 

"Эти люди остались без должной чести…", — отметили представители города в онлайн-заявлении.

По словам мэра, семьи столкнулись с "похоронами, которые были еще печальнее обычных".

"Идея памятника была представлена ​​местному совету, чтобы обратить на них внимание и показать, что они не будут забыты".

Ранее "Комментарии" сообщали, что ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки с начала пандемии.


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Источник: https://www.brusselstimes.com/belgium/139457/memorial-for-covid-19-victims-erected-in-walloon-wallonia-ciney-coronavirus-lockdown-first-wave/
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