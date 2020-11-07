В Бельгии установили мемориал жертвам Covid-19

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Татьяна Лозовенко
В бельгийском городе Сини воздвигли мемориал в честь местных жителей, которые умерли во время первой волны коронавируса. Об этом сообщает The Brussels Times.
Фото: Мемориал жертвам Covid-19 в Бельгии; The Brussels Times
Имена больше 50 жителей города с населением около 16 000 человек, расположенного в Валонии, были выгравированы на мемориале, который будет "служить местом для размышлений и воспоминаний об умерших" после пандемии. Памятник установлен на местном кладбище и открыт для жителей.
Мэр Сини Фредерик Девиль сказал, что горе семей усугубилось, так как они хоронили своих близких и устраивали поминки в условиях бушующей эпидемии, когда количество людей на мероприятиях ограничено.
По словам мэра, семьи столкнулись с "похоронами, которые были еще печальнее обычных".
Ранее "Комментарии" сообщали, что ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки с начала пандемии.
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