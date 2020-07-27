В Болгарии произошел взрыв на газопроводе

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Татьяна Веремеева
В Болгарии, недалеко от села Кулата произошел серьезный взрыв на
газопроводе Болгария-Греция. В результате взрыва были остановлены поставки газа
в Грецию. Об этом сообщает болгарское новостное
агентство BGNES.
По данным компании "Булгаргаз" несчастный случай произошел сегодня утром,
около 7:56 по местному времени. В результате была нарушена целостность около 200
метров газопровода. О пострадавших в результате взрыва на газопроводе в
Болгарии не сообщается.
Власти Болгарии уже отреагировали на то, что произошло утром. По словам премьер-министра
страны Бойко Борисова взрыв произошел из-за того, что трубы очень старые и
потеряли свою прочность.
Поставки газа из Болгарии в Грецию обещают восстановить сегодня до конца
дня.
Ранее "Комментарии" писали, что запасы
газа в подземных хранилищах нашей страны в июне нынешнего года приблизились
к отметке в 19 млрд куб. м. Руководитель НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев
заявил, что до конца сезона в ПХГ планируют закачать рекордные для нашей страны
объемы газа.
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