В Болгарии произошел взрыв на газопроводе

В Болгарии, недалеко от села Кулата произошел серьезный взрыв на газопроводе Болгария-Греция. В результате взрыва были остановлены поставки газа в Грецию. Об этом сообщает болгарское новостное агентство BGNES.



По данным компании "Булгаргаз" несчастный случай произошел сегодня утром, около 7:56 по местному времени. В результате была нарушена целостность около 200 метров газопровода. О пострадавших в результате взрыва на газопроводе в Болгарии не сообщается.

Власти Болгарии уже отреагировали на то, что произошло утром. По словам премьер-министра страны Бойко Борисова взрыв произошел из-за того, что трубы очень старые и потеряли свою прочность.

Поставки газа из Болгарии в Грецию обещают восстановить сегодня до конца дня.

Ранее "Комментарии" писали, что запасы газа в подземных хранилищах нашей страны в июне нынешнего года приблизились к отметке в 19 млрд куб. м. Руководитель НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев заявил, что до конца сезона в ПХГ планируют закачать рекордные для нашей страны объемы газа.

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