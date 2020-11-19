В Брюсселе молодежи не надо будет платить за общественный транспорт

Европейские страны идут навстречу своим гражданам и отменяют плату за проезд в общественном транспорте, по меньшей мере, для отдельных категорий граждан. Такое нововведение вступит в силу в Брюсселе уже со следующей осени. Молодежь в возрасте до 25 лет освободят от оплаты транспорта. Льгота рассчитана только на бельгийцев, иностранцам же придется полностью платить за проезд. В планах властей сделать бесплатный проезд и для пожилых граждан старше 65 лет.

Отметим, что разговоры о том, чтобы сделать городской транспорт бесплатным, велись в Бельгии еще год назад. Компания-оператор общественного транспорта планирует сделать бесплатный проезд для всех бельгийцев, однако настаивает, что делать это нужно постепенно.

Авторы проекта убеждены, что бесплатный проезд в общественном транспорте сделает его более привлекательным и брюссельцы станут меньше использовать личные автомобили, что, в конечном счете, должно положительно отразиться на экологической обстановке.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", весь общественный транспорт в Киеве могут остановить, если в украинской столице произойдет инфекционный взрыв. Об этом мэр города Виталий Кличко заявил в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV. Причем речь идет как о маршрутках, троллейбусах и трамваях, так и о метрополитене.

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