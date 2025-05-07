Неизвестные в ночь на среду разбили памятник советскому солдату, сбросив фигуру воина с пьедестала, сообщил прокремлевскому изданию РИА Новости глава местной общественной организации Kovčeg - Arha, объединяющая русскоязычных жителей Устецкого края (на западе страны), Анатолий Орлов.

Разбитый памятник советскому солдату в Чехии

"Сегодня утром мы обнаружили, что памятник советскому воину, стоявший в парке "Гавличковые сады" в центре города, варварски разбит. Кто-то сбросил фигуру солдата с пьедестала. Наверное, это умышленно было сделано накануне светлого праздника Победы", — сказал он.

По словам Орлова, он разговаривал сегодня со старостой (председателем) города Теплиц и Йиржи Штадлом, который пообещал содействие городским властям в восстановлении памятника. Кроме того, предложение помощи поступило от главы еврейской общины Устецкого края Михала Лихтанстайна.

Как отметил Орлов, жители города продолжают нести цветы даже к разбитой достопримечательности, отдавая дань памяти и уважения советским солдатам, погибшим в боях за освобождение их страны от гитлеровских фашистов.

Памятник советскому солдату был установлен в парке "Гавличковые сады" в конце 1940-х годов. На нем нет никаких надписей, только с обеих сторон фигуры бойца, держащего в руках автомат ППШ, изображен герб СССР.

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