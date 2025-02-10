В Дании предложили купить Калифорнию в США: объявлена сумма и условия

Общественные активисты Дании в ответ на предложение президента США Дональда Трампа купить Гренландию создали петицию, в которой предлагают за триллион долларов приобрести штат Калифорния в США. Петиция собрала около 200 тыс. подписей.

В Дании предложили купить Калифорнию

Петиция на ресурсе Denmarkification призывает Данию приобрести американский штат Калифорния.

"Вы когда-нибудь смотрели на карту и думали: "Знаете, что нужно Дании? Больше солнца, пальм и роликовых коньков". Что ж, у нас есть уникальная возможность воплотить эту мечту в реальность. Купим Калифорнию у Дональда Трампа!", — говорится в заявлении.

Активисты указывают, что Трамп может продать Калифорнию, ведь не является ее сторонником, а сам штат называл "самым разрушенным" в США и годами враждовал с его лидерами. Таким образом, общественные деятели опубликовали план покупки Калифорнии за 1 триллион долларов.

1. Цель краудфандинга – 1 триллион долларов (плюс-минус несколько миллиардов). Это всего 200 000 крон с каждого датчанина. Пропустите несколько латте, и вы в золоте.

2. Мы отправим наших лучших участников переговоров – руководителей Lego и актеров сериала "Борген".

3. В национальных интересах продвигать чрезвычайное наследие нашей страны, поэтому Калифорния станет Новой Данией. Лос-Анджелес? Скорее Løs Ångeles.

4. Датские ценности: мы принесем гигиену в Голливуд, велосипедные дорожки в Беверли-Хиллз и органические smørrebrød (бутерброды) на каждом углу. Будет применяться верховенство права, всеобщее здравоохранение и политика, основанная на фактах.

По состоянию на 10 февраля петиция собрала 198 284 подписей.

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