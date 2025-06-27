В Джордже Мэлони заметили странное поведение во время саммита НАТО (ВИДЕО)

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Премьер-министр Италии Джорджо Мелони удивила журналистов странным поведением и мимикой во время пресс-конференции на саммите НАТО.
Джорджа Мелони удивила журналистов странным поведением
На кадрах видно, как Мэлони с широко открытыми глазами постоянно отвлекается, поджимает и облизывает губы, шмыгает носом и часто касается лица.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что во время саммита НАТО, состоявшегося накануне в Нидерландах, президент Украины Владимир Зеленский впервые за долгое время появился на публике в формальном деловом костюме. Это изменение во внешнем виде, по мнению ветерана украинской дипломатии Валерия Чалого, символизирует переформатирование подхода украинского лидера к общению с международными партнерами, в частности, с президентом США Дональдом Трампом.
Также "Комментарии" писали, что во время визита в Саудовскую Аравию Дональд Трамп попал в курьезную ситуацию, вызвавшую бурное обсуждение в сети.
В частности, во время торжественной церемонии в Саудовской Аравии Трамп сел в роскошное кресло и, казалось, задремал, закрыв глаза. Через несколько секунд он резко проснулся после обращения к нему зафиксировавших камеры.