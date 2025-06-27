В Джордже Мэлони заметили странное поведение во время саммита НАТО (ВИДЕО)

Премьер-министр Италии Джорджо Мелони удивила журналистов странным поведением и мимикой во время пресс-конференции на саммите НАТО.

Джорджа Мелони удивила журналистов странным поведением

На кадрах видно, как Мэлони с широко открытыми глазами постоянно отвлекается, поджимает и облизывает губы, шмыгает носом и часто касается лица.

В эфире телеканала "Эспрессо" Чалый заметил, что в условиях новой реальности, сформировавшейся после 12-дневной войны между Ираном и Израилем и американских ударов по Ирану, в мире действует "право силы". По его словам, Украине следует отказаться от эмоциональной риторики и сосредоточиться на демонстрации реальных достижений и способности к сопротивлению.

"Мир больше не реагирует на эмоции – важны лишь результаты. Президент, как мы видим, не только изменил дресс-код, но и представил конкретные доказательства успехов Украины. Во время встречи с Трампом Зеленский наглядно показал ему, что происходит на фронте, опровергая российскую пропаганду", – пояснил дипломат.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во время саммита НАТО, состоявшегося накануне в Нидерландах, президент Украины Владимир Зеленский впервые за долгое время появился на публике в формальном деловом костюме. Это изменение во внешнем виде, по мнению ветерана украинской дипломатии Валерия Чалого, символизирует переформатирование подхода украинского лидера к общению с международными партнерами, в частности, с президентом США Дональдом Трампом.

Также "Комментарии" писали, что во время визита в Саудовскую Аравию Дональд Трамп попал в курьезную ситуацию, вызвавшую бурное обсуждение в сети.

В частности, во время торжественной церемонии в Саудовской Аравии Трамп сел в роскошное кресло и, казалось, задремал, закрыв глаза. Через несколько секунд он резко проснулся после обращения к нему зафиксировавших камеры.