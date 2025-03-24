В ЕС бурно отреагировали на скандальные заявления Виткоффа

В Европейском Союзе отреагировали на заявления специального представителя Дональда Трампа Стива Виткоффа о российских "референдумах" на оккупированных территориях Украины, якобы продемонстрировавших желание местных жителей жить в составе РФ.

В ЕС прокомментировали заявления Виткоффа. Фото из открытых источников

Представитель Еврокомиссии Анита Гиппер подтвердила поддержку территориальной целостности Украины. По ее словам, "референдумы", якобы проводимые россиянами, являются тотальным обманом.

"Когда речь идет о мирных переговорах, наша позиция очень четкая. Я хочу подчеркнуть два главных пункта. Первый — именно Украина должна решать, какими будут условия. Второй пункт — ничего не может решаться об Украине без Украины. Как демонстрируют продолжающиеся российские атаки, России нельзя доверять", — подчеркнула Анита Гиппер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российскую сеть по дискредитации Украины разоблачила разведка Австрии. Пропагандистскую работу начали через несколько месяцев после полномасштабного вторжения в Украину — тогда создали центр. Значительную роль в планировании дезинформационной кампании, как рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, играла подозреваемая в шпионаже гражданка Болгарии. Также она действовала как контактное лицо разведки РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США найдена мертвой бывшая федеральная прокурорка Джессика Абер, занимавшаяся расследованиями по истокам ЦРУ, финансового мошенничества россиян и военных преступлений в Украине. Бывшую прокурорку США в Восточном округе Виргинии Джессику Абер обнаружили мертвой у ее дома в субботу, 22 марта. Полиция Александрии (штат Вирджиния) обнаружила ее без сознания в 9:20 утра. Власти отметили, что точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, причиной могло стать хроническое заболевание.