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Марьян Ощановский
В Европейском Союзе отреагировали на заявления специального представителя Дональда Трампа Стива Виткоффа о российских "референдумах" на оккупированных территориях Украины, якобы продемонстрировавших желание местных жителей жить в составе РФ.
В ЕС прокомментировали заявления Виткоффа. Фото из открытых источников
Представитель Еврокомиссии Анита Гиппер подтвердила поддержку территориальной целостности Украины. По ее словам, "референдумы", якобы проводимые россиянами, являются тотальным обманом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российскую сеть по дискредитации Украины разоблачила разведка Австрии. Пропагандистскую работу начали через несколько месяцев после полномасштабного вторжения в Украину — тогда создали центр. Значительную роль в планировании дезинформационной кампании, как рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, играла подозреваемая в шпионаже гражданка Болгарии. Также она действовала как контактное лицо разведки РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США найдена мертвой бывшая федеральная прокурорка Джессика Абер, занимавшаяся расследованиями по истокам ЦРУ, финансового мошенничества россиян и военных преступлений в Украине. Бывшую прокурорку США в Восточном округе Виргинии Джессику Абер обнаружили мертвой у ее дома в субботу, 22 марта. Полиция Александрии (штат Вирджиния) обнаружила ее без сознания в 9:20 утра. Власти отметили, что точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, причиной могло стать хроническое заболевание.
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