Следующая неделя будет решающей для Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

ЕС ожидает окончания войны. Фото из открытых источников

Об этом она сказала во время визита в Рим, комментируя предстоящий разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Важно, что сейчас мы двигаемся вперед. Думаю, что следующая неделя будет решающей для будущего Украины", — заявила Урсула фон дер Ляен.

Как известно, спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что Соединенным Штатам удалось сократить разрыв в переговорных позициях между Украиной и Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Венс на встрече в Риме обсудили звонок Дональда Трампа к Владимиру Путину, который запланирован на 19 мая. Встреча Зеленского и Венса длилась около 40 минут.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страна-агрессор планирует "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в ночь на 19 мая. Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины. Запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса предписано осуществить расчет 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения государства агрессора. Место запуска – район вблизи населенного пункта Свободный Свердловской области России.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину Владимир Путин заявлял, что целями так называемой "СВО" является "демилитаризация и денацификация" Украины, что предусматривает устранение демократически избранной украинской власти, предотвращение вступления Украины в НАТО и защиту русскоязычного населения. пропагандистов, столкнувшихся с геноцидом.