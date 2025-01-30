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Кравцев Сергей
Ультраправый пророссийский румынский политик Келин Джорджеску назвал Украину "вымышленным государством" и заявил, что ее "неизбежно" поделят между собой соседние государства. Как передает портал "Комментарии", такое заявление политик сделал во время дискуссии с журналистом Ионом Кристой.
Румынский политик Келин Джорджеску. Фото: из открытых источников
Политик высказал уверенность, что разделение Украины "неизбежно".
Читайте также на портале "Комментарии" — власти Украины неоднократно отмечали необходимость получения гарантий безопасности, чтобы завершить войну. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на получении гарантий от США, в том числе и через приглашение страны в НАТО.
В России готовы обсуждать гарантии безопасности, но с ультимативной позиции. Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров на пресс-конференции подтвердил готовность к диалогу о гарантиях безопасности, сообщает пропагандистское издание "РИА Новости".
Также издание "Комментарии" сообщало – ситуация в мире будет в значительной степени зависеть от решений глобальных лидеров, в том числе президента США Дональда Трампа, кремлевского диктатора Владимира Путина и президента Китая Си Цзиньпина.
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