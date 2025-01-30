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В ЕС назвали Украину «вымышленной» страной и заговорили о ее разделе

Румынский политик хочет захватить часть Украины

сегодня, 10:22 comments1995
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Кравцев Сергей

Ультраправый пророссийский румынский политик Келин Джорджеску назвал Украину "вымышленным государством" и заявил, что ее "неизбежно" поделят между собой соседние государства. Как передает портал "Комментарии", такое заявление политик сделал во время дискуссии с журналистом Ионом Кристой.

В ЕС назвали Украину «вымышленной» страной и заговорили о ее разделе

Румынский политик Келин Джорджеску. Фото: из открытых источников

"Мир меняется. Границы будут меняться. Более того – если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть Северная Буковина – интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш – правильно? От бывшего... как оно называлось... Закарпатье! Есть еще венгры... Львов, который останется с поляками, и Малороссия...", – отметил Келин Джорджеску.

Политик высказал уверенность, что разделение Украины "неизбежно".

"На сто процентов, так и будет. Ну, у них нет другого пути! Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина – это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика!", – заявил Джорджеску.

Читайте также на портале "Комментарии" — власти Украины неоднократно отмечали необходимость получения гарантий безопасности, чтобы завершить войну. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на получении гарантий от США, в том числе и через приглашение страны в НАТО.

В России готовы обсуждать гарантии безопасности, но с ультимативной позиции. Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров на пресс-конференции подтвердил готовность к диалогу о гарантиях безопасности, сообщает пропагандистское издание "РИА Новости".

Также издание "Комментарии" сообщало – ситуация в мире будет в значительной степени зависеть от решений глобальных лидеров, в том числе президента США Дональда Трампа, кремлевского диктатора Владимира Путина и президента Китая Си Цзиньпина.




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