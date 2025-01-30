В ЕС назвали Украину «вымышленной» страной и заговорили о ее разделе

Ультраправый пророссийский румынский политик Келин Джорджеску назвал Украину "вымышленным государством" и заявил, что ее "неизбежно" поделят между собой соседние государства. Как передает портал "Комментарии", такое заявление политик сделал во время дискуссии с журналистом Ионом Кристой.

Румынский политик Келин Джорджеску. Фото: из открытых источников

"Мир меняется. Границы будут меняться. Более того – если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть Северная Буковина – интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш – правильно? От бывшего... как оно называлось... Закарпатье! Есть еще венгры... Львов, который останется с поляками, и Малороссия...", – отметил Келин Джорджеску.

Политик высказал уверенность, что разделение Украины "неизбежно".

"На сто процентов, так и будет. Ну, у них нет другого пути! Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина – это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика!", – заявил Джорджеску.

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