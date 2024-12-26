Европейские дипломаты скептически относятся к идее отправки миротворцев в Украину.

Миротворческая миссия для Украины маловероятна. Фото из открытых источников

Три анонимных собеседника Радио Свободы заявили, что в случае отказа США участвовать в миротворческой миссии убедить население Европы отправить своих военных в Украину будет очень сложно.

"Не верьте разговорам о европейских солдатах на украинской земле по двум причинам. Первая – россияне этого не примут. Вторая – это трудно "продать" европейскому населению", – заявил дипломат ЕС.

Источник на условиях анонимности заявил, что "отправка наших ребят в Украину умирать – отличная фраза для популистов".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики вполне ожидаемо поставили на паузу штурм города Покровск в Донецкой области, поскольку за ним следует достаточно сложная для штурмов агломерация населенных пунктов, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Сейчас для противника в приоритете расширить выступление под Покровском. Таким образом, россияне двигаются к северу от города и пытаются продвигаться в районе Новоелизавтовка — Новооленовка — Украинка, потому что там фактически одни поля", — пояснил военный.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская экономика подвергается западным санкциям, а потому обещаниями отменить ограничения Дональд Трамп может склонить Владимира Путина к миру, заявил дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара. "Трамп будет пытаться поощрить Путина определенными вещами. И больше всего, чем он может поощрить, — это отменой определенных болезненных для России санкций", — сказал он.