В ЕС ответили Трампу, набросившемуся на Европу из-за российской нефти

Президент США выразил недовольство тем, что европейские государства и дальше покупают российские энергоносители. В ответ еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен заявил, что Евросоюз намерен полностью отказаться от российской нефти до 2028 года, сообщает Reuters.

ЕС (фото из открытых источников)

"Путин не только использовал энергетику как оружие против нас, шантажируя государства-члены, мы фактически также косвенно помогаем финансировать войну Путина, и это должно прекратиться. И если президент Трамп согласится на это, то это будет лишь положительной поддержкой, потому что это, безусловно, наша главная цель", – отметил Йоргенсен.

По его словам, он не сталкивался с давлением со стороны Вашингтона по поводу ускоренного отказа от российской нефти.

Комментируя сроки отказа Словакии и Венгрии от российского "черного золота", еврокомиссар уточнил, что переговоры с правительствами этих стран продолжаются. В то же время при необходимости ЕС может утвердить поэтапные планы без их участия.

"Если по внутренним причинам есть страны, которые не чувствуют, что могут это поддержать, то это не то, что требует единодушия", — добавил Йоргенсен.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что европейские партнеры все больше разочарованы политикой президента США Дональда Трампа, который громко угрожает России санкциями, но избегает реальных действий. В то же время, сам Трамп резко критикует европейцев за закупку российской нефти. Об этом сообщает Bild со ссылкой на участников переговоров.

По данным источников, во время сегодняшнего телефонного разговора лидеров стран "Коалиции желающих" с Трампом американский президент обвинил европейские государства в финансировании войны Кремля. ЕС заверил, что напрямую закупки осуществляют только Венгрия и Словакия.

Однако специальный посланник Трампа Стив Виткофф отрицал эти аргументы, заявив, что другие европейские страны импортируют нефтепродукты из Индии, изготовленные из российской нефти, тем самым косвенно поддерживая Москву.

