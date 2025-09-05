В ЕС ответили Трампу, набросившемуся на Европу из-за российской нефти

Рубрики
Президент США выразил недовольство тем, что европейские государства и дальше покупают российские энергоносители. В ответ еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен заявил, что Евросоюз намерен полностью отказаться от российской нефти до 2028 года, сообщает Reuters.
По его словам, он не сталкивался с давлением со стороны Вашингтона по поводу ускоренного отказа от российской нефти.
Комментируя сроки отказа Словакии и Венгрии от российского "черного золота", еврокомиссар уточнил, что переговоры с правительствами этих стран продолжаются. В то же время при необходимости ЕС может утвердить поэтапные планы без их участия.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что европейские партнеры все больше разочарованы политикой президента США Дональда Трампа, который громко угрожает России санкциями, но избегает реальных действий. В то же время, сам Трамп резко критикует европейцев за закупку российской нефти. Об этом сообщает Bild со ссылкой на участников переговоров.
По данным источников, во время сегодняшнего телефонного разговора лидеров стран "Коалиции желающих" с Трампом американский президент обвинил европейские государства в финансировании войны Кремля. ЕС заверил, что напрямую закупки осуществляют только Венгрия и Словакия.
Однако специальный посланник Трампа Стив Виткофф отрицал эти аргументы, заявив, что другие европейские страны импортируют нефтепродукты из Индии, изготовленные из российской нефти, тем самым косвенно поддерживая Москву.