В ЕС призвали готовиться к возможной войне: что известно

В ЕС обеспокоены войной, развязанной Россией против Украины, и угрожающими заявлениями российского диктатора Владимира Путина. Соответственно там призывали готовиться к возможной войне и принять меры для совместного вооружения.

Урсула фон дер Ляйен (фото из открытых источников)

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет DW.

"Тот, кто говорит и действует, как Путин, не хочет мира, а намерен продолжать", — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она также отметила важность последовательной поддержки Украины и одновременного укрепления собственной обороноспособности.

"Если мы должны сохранять мир на нашем континенте, то нам необходимо инвестировать в оборону", – подчеркнула Урсула.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин уже готовится к новой войне. Россия готовится к вероятной войне с Альянсом и пытается завоевать Украину, чтобы использовать ее ресурсный потенциал. Американские аналитики отмечают, что Кремль будет рассматривать все, кроме капитуляции Украины как экзистенциальную угрозу для способности России вести войну с Альянсом. Также российские командиры, планирующие войну против НАТО, должны предположить, что Украина может вступить в такую войну от имени Союза, независимо от статуса членства Украины в Альянсе.

Аналитики ISW считают, что фронт из НАТО вдоль всей западной границы России с Европой ставит перед российскими военными серьезные вызовы. Однако поражение Украины позволило бы агрессору развернуть силы по всему восточному флангу Европы от Черного моря до Финляндии.

Отмечается, что независимо от того, как победа России разделит Украину между российской аннексией и подконтрольным Кремлю марионеточным государством, которое станет следствием желаемого для Путина изменения режима.

