logo

BTC/USD

89845.63

ETH/USD

3105.10

LTC/USD

84.64

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа В ЕС заговорили об отмене энергетических санкций против России
commentss НОВОСТИ Все новости

В ЕС заговорили об отмене энергетических санкций против России

Орбан вновь раскачивает тему о пересмотре энергетических санкций ЕС против России

сегодня, 11:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейскому Союзу стоит как можно скорее пересмотреть санкции против России, поскольку они удерживают высокие цены на энергоносители, что подрывает экономическую конкурентоспособность блока. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью венгерскому общественному радио сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает "Reuters".

В ЕС заговорили об отмене энергетических санкций против России

Санкции против России. Фото: из открытых источников

"Цены на энергоносители необходимо снизить любыми способами. Это означает, что санкции необходимо пересмотреть, поскольку при нынешней политике санкций цены на энергоносители не снизятся", — заявил Орбан. 

Глава венгерского правительства добавил, что американские компании платят четверть от суммы, которую их европейские аналоги тратят на газ и электроэнергию, — недостаток, который невозможно преодолеть другими способами.

После вторжения России на Украину в начале 2022 года Орбан стал ярым критиком санкций ЕС против Москвы, а также финансовой и военной поддержки, которую блок оказывает Киеву.

В то время как страны Западной Европы предприняли серьезные усилия, чтобы отказаться от российской энергии, Венгрия получает 80-85% своего газа из России, а 80% поставок сырой нефти также поступает от ее бывшего коммунистического союзника.

Лидеры Европейского Союза на своем неформальном саммите на прошлой неделе подписали декларацию о конкурентоспособности.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европейский Союз готовит 15-й раунд санкций против России. 27 стран-членов ЕС уже приступили к тому, что начали направлять свои предложения в Еврокомиссию в Брюсселе. Об этом сообщает EUobserver.

Сообщается, что это первый этап процедуры, за которым последуют встречи комиссии с дипломатами ЕС и обсуждение текста санкций в Совете ЕС.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости