В ЕС заговорили об отмене энергетических санкций против России

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Кравцев Сергей
Европейскому Союзу стоит как можно скорее пересмотреть санкции против России, поскольку они удерживают высокие цены на энергоносители, что подрывает экономическую конкурентоспособность блока. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью венгерскому общественному радио сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает "Reuters".
Санкции против России. Фото: из открытых источников
Глава венгерского правительства добавил, что американские компании платят четверть от суммы, которую их европейские аналоги тратят на газ и электроэнергию, — недостаток, который невозможно преодолеть другими способами.
После вторжения России на Украину в начале 2022 года Орбан стал ярым критиком санкций ЕС против Москвы, а также финансовой и военной поддержки, которую блок оказывает Киеву.
В то время как страны Западной Европы предприняли серьезные усилия, чтобы отказаться от российской энергии, Венгрия получает 80-85% своего газа из России, а 80% поставок сырой нефти также поступает от ее бывшего коммунистического союзника.
Лидеры Европейского Союза на своем неформальном саммите на прошлой неделе подписали декларацию о конкурентоспособности.
Читайте также на портале "Комментарии" — Европейский Союз готовит 15-й раунд санкций против России. 27 стран-членов ЕС уже приступили к тому, что начали направлять свои предложения в Еврокомиссию в Брюсселе. Об этом сообщает EUobserver.
Сообщается, что это первый этап процедуры, за которым последуют встречи комиссии с дипломатами ЕС и обсуждение текста санкций в Совете ЕС.
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