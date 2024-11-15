В ЕС заговорили об отмене энергетических санкций против России

Европейскому Союзу стоит как можно скорее пересмотреть санкции против России, поскольку они удерживают высокие цены на энергоносители, что подрывает экономическую конкурентоспособность блока. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью венгерскому общественному радио сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает "Reuters".

Санкции против России. Фото: из открытых источников

"Цены на энергоносители необходимо снизить любыми способами. Это означает, что санкции необходимо пересмотреть, поскольку при нынешней политике санкций цены на энергоносители не снизятся", — заявил Орбан.

Глава венгерского правительства добавил, что американские компании платят четверть от суммы, которую их европейские аналоги тратят на газ и электроэнергию, — недостаток, который невозможно преодолеть другими способами.

После вторжения России на Украину в начале 2022 года Орбан стал ярым критиком санкций ЕС против Москвы, а также финансовой и военной поддержки, которую блок оказывает Киеву.

В то время как страны Западной Европы предприняли серьезные усилия, чтобы отказаться от российской энергии, Венгрия получает 80-85% своего газа из России, а 80% поставок сырой нефти также поступает от ее бывшего коммунистического союзника.

Лидеры Европейского Союза на своем неформальном саммите на прошлой неделе подписали декларацию о конкурентоспособности.

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Сообщается, что это первый этап процедуры, за которым последуют встречи комиссии с дипломатами ЕС и обсуждение текста санкций в Совете ЕС.



