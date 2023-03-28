В Европе был создан новый военный союз против России

Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия решили объединить свои военно-воздушные силы для создания совместного флота с 250 истребителями для противостояния внешним угрозам, в том числе и российской агрессии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.



Истребители патрулируют небо. Фото из открытых источников

Командующие ВВС Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии 16 марта в Рамштайне подписали декларацию о создании союза по углубленному сотрудничеству. Соответствующее заявление было обнародовано 24 марта.

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"Конечная цель состоит в том, чтобы иметь возможность бесперебойно действовать вместе как одна сила, разработав скандинавскую концепцию совместных спецопераций на основе проверенной методологии НАТО", — заявили военно-воздушные силы Дании.

Северные страны проводят регулярные боевые учения в рамках программы Cross Border Training с 2009 года, однако новое союзное сотрудничество между государствами было согласовано только сейчас, после российской агрессии, которая может распространиться и на другие страны, включая скандинавские. Кроме того, Российская Федерация может выразить желание контролировать арктический регион.

Дания и Норвегия уже члены НАТО, а Финляндия ожидает ратификации от Турции. Отношения между Швецией и Турцией затормозили процесс вступления скандинавской страны, однако ожидается, что эти вопросы будут решены в ближайшее время.

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