logo

BTC/USD

26977.80

ETH/USD

1741.21

LTC/USD

87.01

USD/UAH

37.95

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа В Европе был создан новый военный союз против России
commentss НОВОСТИ Все новости

В Европе был создан новый военный союз против России

Страны северной Европы решили создать объединенный военно-воздушный флот из 250 истребителей для безопасности России.

сегодня, 16:50
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия решили объединить свои военно-воздушные силы для создания совместного флота с 250 истребителями для противостояния внешним угрозам, в том числе и российской агрессии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

В Европе был создан новый военный союз против России

Истребители патрулируют небо. Фото из открытых источников

Командующие ВВС Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии 16 марта в Рамштайне подписали декларацию о создании союза по углубленному сотрудничеству. Соответствующее заявление было обнародовано 24 марта.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Конечная цель состоит в том, чтобы иметь возможность бесперебойно действовать вместе как одна сила, разработав скандинавскую концепцию совместных спецопераций на основе проверенной методологии НАТО", — заявили военно-воздушные силы Дании.

Северные страны проводят регулярные боевые учения в рамках программы Cross Border Training с 2009 года, однако новое союзное сотрудничество между государствами было согласовано только сейчас, после российской агрессии, которая может распространиться и на другие страны, включая скандинавские. Кроме того, Российская Федерация может выразить желание контролировать арктический регион.

Дания и Норвегия уже члены НАТО, а Финляндия ожидает ратификации от Турции. Отношения между Швецией и Турцией затормозили процесс вступления скандинавской страны, однако ожидается, что эти вопросы будут решены в ближайшее время.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что не только Германия: еще одна страна сообщила, что танки Leopard доставлены в Украину.

Также "Комментарии" писали об объяснении британского командира, назвавшего главные преимущества танков Challenger перед российскими Т-72.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-24/nordic-nations-agree-to-jointly-operate-fighter-jet-fleet-of-250
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!