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В Европе хватаются за голову: Путин может переключиться из Украины на другие страны

Премьер Бельгии заявил, что Путин определяет цели в Европе в дополнение или вместо Украины

сегодня, 12:35
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин не оставляет своих агрессивных планов. Россия имеет экономические возможности для войны на несколько лет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время "Украинского завтрака" в Давосе сделал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

В Европе хватаются за голову: Путин может переключиться из Украины на другие страны

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. Фото из открытых источников

"Мы четко считаем, что Путин хочет перегруппироваться и, возможно, хочет определить другую цель своих действий в дополнение к Украине или на замену Украины", — заявил премьер-министр.

Как отметил Де Кроо, Россия за 3 года войны не достигла ни одной из своих стратегических целей, а российская экономика значительно ослаблена.

По его словам, в 16-м пакете санкций огромную роль должны сыграть газ и сжиженный газ. Также там будет идти речь об удобрениях. Потому что на самом деле по сравнению с довоенным периодом вырос экспорт удобрений из России.

"Мы видим, что российская экономика ослабляется, но анализ наш свидетельствует о том, что они еще готовы продолжать войну по крайней мере несколько лет", — сказал он.

Де Кроо заявил, что о мирных переговорах можно говорить. 

"Но честно скажите мне, не нужно ли сначала укрепить Украину, а потом идти на мирные переговоры? Сделать так, чтобы РФ не была угрозой ни для ЕС, ни для других стран мира. Поэтому вывод мой таков. Во-первых, мы должны иметь целью долговременные санкции. А, во-вторых, не переворачивать столы, когда ведем дискуссии. И я действительно считаю, что сначала надо усилить Украину, а потом увидим, что делать", — сказал премьер-министр Бельгии.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ru_Wd0dFSZk
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