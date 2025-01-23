В Европе хватаются за голову: Путин может переключиться из Украины на другие страны

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин не оставляет своих агрессивных планов. Россия имеет экономические возможности для войны на несколько лет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время "Украинского завтрака" в Давосе сделал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. Фото из открытых источников
Как отметил Де Кроо, Россия за 3 года войны не достигла ни одной из своих стратегических целей, а российская экономика значительно ослаблена.
По его словам, в 16-м пакете санкций огромную роль должны сыграть газ и сжиженный газ. Также там будет идти речь об удобрениях. Потому что на самом деле по сравнению с довоенным периодом вырос экспорт удобрений из России.
Де Кроо заявил, что о мирных переговорах можно говорить.
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