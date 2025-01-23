В Европе хватаются за голову: Путин может переключиться из Украины на другие страны

Российский диктатор Владимир Путин не оставляет своих агрессивных планов. Россия имеет экономические возможности для войны на несколько лет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время "Украинского завтрака" в Давосе сделал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. Фото из открытых источников

"Мы четко считаем, что Путин хочет перегруппироваться и, возможно, хочет определить другую цель своих действий в дополнение к Украине или на замену Украины", — заявил премьер-министр.

Как отметил Де Кроо, Россия за 3 года войны не достигла ни одной из своих стратегических целей, а российская экономика значительно ослаблена.

По его словам, в 16-м пакете санкций огромную роль должны сыграть газ и сжиженный газ. Также там будет идти речь об удобрениях. Потому что на самом деле по сравнению с довоенным периодом вырос экспорт удобрений из России.

"Мы видим, что российская экономика ослабляется, но анализ наш свидетельствует о том, что они еще готовы продолжать войну по крайней мере несколько лет", — сказал он.

Де Кроо заявил, что о мирных переговорах можно говорить.

"Но честно скажите мне, не нужно ли сначала укрепить Украину, а потом идти на мирные переговоры? Сделать так, чтобы РФ не была угрозой ни для ЕС, ни для других стран мира. Поэтому вывод мой таков. Во-первых, мы должны иметь целью долговременные санкции. А, во-вторых, не переворачивать столы, когда ведем дискуссии. И я действительно считаю, что сначала надо усилить Украину, а потом увидим, что делать", — сказал премьер-министр Бельгии.

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