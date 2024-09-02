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В Европе признали большую ошибку в отношении России, которую ЕС совершает снова

Европа назвала большой ошибкой в зависимости от российского газа.

сегодня, 14:30
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Автор:
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Slava Kot

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что Европа ранее была зависима от российской нефти и газа, а теперь попадает под подобное влияние со стороны Китая, однако в сфере технологий. По ее словам, это "большая ошибка", а решением может стать собственное развитие технологий.

В Европе признали большую ошибку в отношении России, которую ЕС совершает снова

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Financial Times, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выступила на форуме безопасности Globsec, где указала на растущую зависимость Европы от китайских технологий сравнив ситуацию с влиянием на Европу российского газа.

"Мы были слишком зависимы от российского газа и нефти, и сейчас мы повторяем то же с Китаем во многих технологиях, что является большой ошибкой", — сказала Фредериксен.

Премьер-министр Дании заявила, что Европа должна больше инвестировать в собственные разработки и технологии. Кроме того, Фредериксен призвала европейцев изменить "наше отношение, наш взгляд на мир, базирующийся на мирном времени".

Выступавший на международном форуме генсек Совета нацбезопасности Тайваня Джозеф Ву заявил, что Европа может не только сосредоточиться на собственном развитии промышленности, а уменьшить зависимость от Китая благодаря своим партнерам, создав "устойчивую демократическую цепь поставок" с США, Японией, Южной Кореей и Тайванем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мэтте Фредериксен рассказала о готовности Дании передать Украине истребители F-16 еще в начале полномасштабного вторжения России.

Также "Комментарии" писали об Австрии, которая решила изменить свою политику по отношению к России перед выборами и приняла важный документ.



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Источник: https://www.ft.com/content/fb5d678f-d828-460b-b683-caade2b04fe3
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