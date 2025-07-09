Около 2300 человек скончались от причин, связанных с повышением температуры воздуха, в 12 европейских городах во время сильной жары. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на экспресс-научный анализ.

В Европе умирают тысячи людей: что привело к гибели

Исследование было сосредоточено на 10 днях, закончившихся 2 июля, в течение которых значительные части Западной Европы пострадали от чрезвычайной жары, когда температура в Испании превысила 40 градусов Цельсия (104 ° F ), а во Франции вспыхнули лесные пожары.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины, из 2300 человек, которые, по оценкам, умерли в течение этого периода, 1500 смертей были связаны с изменившимся жарким климатом.

"Изменение климата сделало его гораздо горячее, чем было, что, в свою очередь, делает его гораздо опаснее", — сказал доктор Бен Кларк, исследователь из Имперского колледжа Лондона.

Исследование охватило 12 городов, включая Барселону, Мадрид, Лондон и Милан, где, по словам исследователей, изменение климата повысило температуру во время жары до 4 градусов Цельсия.

Исследователи использовали установленные эпидемиологические модели и исторические данные о смертности для оценки количества смертей, отражающих смерть, когда жара была основной причиной смерти, в частности, если влияние обострило уже существующие заболевания.

Ученые заявили, что они использовали рецензируемые методы, чтобы быстро определить приблизительное число погибших, поскольку большинство смертей, связанных с жарой, официально не регистрируются, а некоторые правительства не публикуют эти данные.

Прошедший месяц был третьим самым жарким июнем на планете за всю историю наблюдений, уступая аналогичному месяцу 2024 и 2023 годов, сообщила Служба изменения климата ЕС Copernicus в ежемесячном бюллетене в среду.

Стоит отметить, что в Украине такая жара продолжается, в некоторых городах на солнце отметка термометра достигает 50 градусов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в такую жаркую погоду не стоит оставлять своих любимцев в автомобилях, это может завершиться трагически для животных и привести к штрафам или тюрьме для хозяев.