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В Европе уже готовы организовать встречу Трампа и Путина: подробности

Швейцария готова организовать встречу Трампа и Путина ради мира в Украине

сегодня, 11:16
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Ткачик Олеся

Швейцария рассматривает возможность предоставить иммунитет кремлевскому диктатору Владимиру Путину от ареста по ордеру Международного уголовного суда (МКС), если он приедет в страну для участия в мирных переговорах с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает издание The Times.

В Европе уже готовы организовать встречу Трампа и Путина: подробности

Путин и Трамп

В частности, в статье говорится, что правительство Швейцарии имеет юридическое право сделать исключение и даже гарантировать Путину неприкосновенность в рамках мер, направленных на завершение войны в Украине.

Эту информацию подтвердил официальный представитель министерства иностранных дел Швейцарии Николя Бидо.

"Берн регулярно информирует Киев, Москву и Вашингтон о готовности провести новый саммит для поиска мира в Украине", — заявил дипломат.

Однако согласно Римскому уставу, который Швейцария подписала и ратифицировала, страна юридически обязана задержать Путина по ордеру МКС, если он прибудет на ее территорию.

При этом известно, что ранее министерство иностранных дел Швейцарии выразило готовность стать площадкой для встречи между Путиным и Трампом в случае соответствующего запроса со стороны президентов России и США. Николя Бидо также отметил, что после проведения Глобального саммита мира Швейцария продолжает активно поддерживать дипломатические инициативы, способствующие достижению мира в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сейчас Кремль пытается создать впечатление готовности к переговорам с Украиной, в то же время добиваясь для себя максимально выгодных условий. Такие заявления "посипак" кремлевского диктатора Владимира Путина можно объяснить стремлением выторговать уступки от Запада.




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Источник: https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/trump-could-speak-to-putin-about-ukraine-next-week-says-adviser-6k6hwjpdq
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