В Европе заявили о начале новой "холодной войны" с РФ

Западные союзники Украины надеялись, что российское полномасштабное вторжение не перерастет в затяжную военную кампанию. Спустя почти два года войны НАТО осознало, что в противостоянии с Россией наступает новый этап "холодной войны". Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Россия готовится к затяжной войне. Фото из открытых источников

Соответствующие выводы финский министр обороны озвучил после визита в США. По словам Антти Хяккянена, РФ способна годами продолжать боевые действия несмотря на увеличение военной помощи, которую западные партнеры передают Украине.

Финский министр отметил, что полномасштабное вторжение России в Украину навсегда изменило политический ландшафт Европы.

Антти Хяккянен считает, что США и Европа в начале российского вторжения не отдавали себе отчет в военном потенциале Москвы, из-за чего часто не спешили с наращиванием производства вооружения для поставок Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что ситуация на фронте не позволяет Украине думать о победе над РФ. В настоящее время главная цель Киева состоит в удержании территорий, контролирующих ВСУ. Британская газета The Times пишет, что надежды на неизбежную победу Украины угасают, акцент смещается на недопущение потерь новых территорий. Издание отмечает, что ни Владимир Зеленский, ни военное руководство Украины не знают, как долго будет продолжаться война против России и когда, наконец, удастся остановить агрессора и вытеснить его с украинских территорий. The Times также отмечает, что украинские власти засекретили потери ВСУ, однако на фронте уже никто не скрывает, что они огромны.

