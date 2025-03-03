В Финляндии предложили Зеленскому и Трампу разрешили конфликт в Овальном кабинете в сауне

Президент Финляндии Александер Стубб считает, что в ситуациях, подобных конфликту между президентами Украины и США в Овальном кабинете, лучше всего "поставить себя на место финнов": пойти в сауну, расслабиться и затем вернуться к переговорам. Такое мнение он поделился в подкасте Bloomberg.

Александер Стубб. Фото: Reuters

Стубб прокомментировал инцидент, произошедший 28 февраля во время встречи в Белом доме, сказав, что иногда дипломатия не работает так, как ожидается.

"В таких ситуациях нужно быть как финн – глубоко вдохнуть, принять холодную ванну, сходить в сауну, успокоиться и вернуться к переговорам. Такие ситуации случаются", – отметил он.

Далее Стубб подчеркнул, что президентам Зеленскому и Трампу следует продолжить свои переговоры и достичь соглашения по добыче редкоземельных металлов.

28 февраля, во время визита в Белый дом, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп вступили в спор в Овальном кабинете. Поэтому Зеленский решил покинуть Белый дом раньше, чем планировалось. 1 марта Трамп обвинил Зеленского в том, что он якобы не готов к мирным переговорам, а хочет продолжать войну. 3 марта Зеленский объяснил, что понимает, почему возникло напряжение, но не желает обсуждать это, считая ситуацию временной.

Как уже писал портал "Комментарии", советник президента США по национальной безопасности Майк Волц выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не готов к обсуждению условий мирного соглашения с Россией по прекращению войны. Об этом он заявил в эфире Fox News.