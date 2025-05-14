В Грузии арестовали бывшего министра, воевавшего за Украину

Тбилисский городской суд изменил меру пресечения для бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили с залога содержания под стражей.

Ираклия Окруашвили арестовали. Фото из открытых источников

Тбилисский суд принял решение об аресте Ираклия Окруашвили, занимавшего должность министра обороны Грузии с 2004 по 2006 год. Раньше он находился под залогом в размере 20 тысяч лари (более 280 тысяч гривен).

Бывший министр обвиняется в невыполнении требований временной следственной комиссии, куда его вызвали для предоставления объяснений о войне Грузии и России в 2008 году.

Сообщается, что заседание было запланировано на 26 марта 2025, но Окруашвили отказался явиться. После отказа против него было возбуждено дело по статье 349 Уголовного кодекса Грузии ("невыполнение требования временной следственной комиссии парламента Грузии"). Санкции по этой статье предусматривают штраф, заключение до одного года или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Как известно, в марте 2022 года Ираклий Окруашвили присоединился к грузинским легионерам в Украине для борьбы с российской агрессией.

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