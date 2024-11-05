В Грузии массово отменяют результаты выборов

Суд города Тетри-Цкаро на юге Грузии аннулировал результаты парламентских выборов на нескольких участках из-за нарушения тайны голосования. Ассоциация молодых юристов Грузии сообщила, что решение касается по меньшей мере 30 избирательных участков в городах Тетри-Цкаро и Цалка, где были обнаружены недостатки в процессе волеизъявления.

В Грузии отменяют результаты выборов на некоторых участках. Фото из открытых источников

В ходе случайной проверки бюллетеней суд в городе Тетри-Цкаро обнаружил следы маркера на обороте бюллетеней, что позволило бы определить выбор избирателя. Это нарушало принцип тайного голосования, поскольку отметка напротив партии была заметна через бюллетень, когда его запускали в устройство для подсчета голосов. Таким образом, посторонние могли увидеть, за кого голосовали на этих участках.

Судья Владимир Хучуа принял решение о недействительности голосования на 30 участках в городах Тетри-Цкаро и Цалко. Теперь Центральная избирательная комиссия Грузии имеет право подать апелляцию на это решение.

Кроме того, Международное общество честных выборов и демократии (ISFED) выиграло судебный иск по пересчету голосов на 15 участках города Гори.

После жалоб оппозиции на результаты выборов, ЦИК Грузии произвел повторный подсчет на 12% избирательных участках, где проголосовали 14% грузин. Центральная избирательная комиссия заявила о "незначительных" изменениях в 9% участков и объявила победу провластной партии "Грузинская мечта".

Согласно результатам ЦИК, на парламентских выборах в Грузии "Грузинская мечта" получила 53,9% голосов, что позволяет партии самостоятельно формировать правительство. В парламент также прошли четыре оппозиционных прозападных партий: "Коалиция за перемены" — 10,92%, "Единство — Национальное движение" — 10,12%, "Сильная Грузия" — 8,78% и "Гахария — за Грузию" — 7,76%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал страну, победившую на выборах в Грузии.

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