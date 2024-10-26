На парламентских выборах в Грузии лидирует правящая партия "Грузинская мечта", которую считают лояльной к России.

В Грузии прошли парламентские выборы. Фото из открытых источников

Центризбирком Грузии опубликовал первые результаты подсчета голосов. В настоящее время обработано 69% бюллетеней. Партия "Грузинская мечта" пока набирает 52,98%.

Ранее проправительственный телеканал "Имеди" обнародовал экзит-пол, согласно которому "Грузинская мечта" набирает 56,1%, а оппозиционные партии "Коалиция за перемены" и "Единство – Нацрух" – 12,6 и 11,6% соответственно.

В то же время, по данным оппозиционных телеканалов "Формула" и "Мтавари", "Грузинская мечта" набрала 40-42%, а более половины голосов набирают оппозиционные партии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики проводят агрессивную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. Отмечается, что особое внимание оккупанты уделяют молодым мужчинам. Представители оккупационной власти спрашивают об их деятельности, месте работы и отношении к "специальной военной операции". Если человеку не удается избежать назойливых рекрутеров, он вынужден выслушивать лекцию о "патриотизме" и "преимуществе" службы в армии РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Запад не прочь повторить в Украине сценарий, реализованный в Грузии, считает политолог Тарас Загородний. "Большинство западных партнеров, в частности Вашингтон и Берлин, смотрят на Украину с немым вопросом: "Когда вы уже наконец-то сдохнете для того, чтобы мы снова могли нормально общаться с Путиным и вернуться к довоенному состоянию отношений с РФ?". Команда Джо Байдена в случае из Украины хочет повторить историю с Грузией. Как мы знаем, Запад фактически простил России вторжение в Грузию в 2008 году, а Барак Обама после аннексии грузинских территорий ел гамбургеры с Дмитрием Медведевым", — сказал он.