В Грузии завершился перерасчет голосов: избирательная комиссия сообщила результаты

Выборочный пересчет голосов после парламентских выборов в Грузии подтвердил победу правящей партии "Грузинская мечта", заявила Центральная избирательная комиссия 31 октября. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на DW.

Состоялся пересчет голосов в Грузии. Фото из открытых источников

Пересчет голосов прошел на 12% избирательных участков, на которых проголосовали 14% избирателей страны. В ЦИКе отметили, что итоги голосования практически не изменились.

"Окончательные оценки изменились лишь незначительно на 9% избирательных участков, на которых производился повторный подсчет голосов", — сказали в ЦИК.

Процесс пересчета прошел 29 октября, а участки для проверки выбирали путем жеребьевки. Согласно заявлению ЦИК, это означает, что официально объявленный ранее результат остается в силе, а провластная партия "Грузинская мечта" объявлена как победитель выборов. Согласно результатам выборов "Грузинская мечта" получила более 54% голосов, что достаточно для сохранения контроля над правительством.

Оппозиция и прозападный президент Саломе Зурабишвили не признают результаты выборов, называя их несправедливыми. Оппозиционные силы призывают провести новые выборы под надзором международной администрации, а не под руководством ЦИК Грузии, которой упрекают приверженность руководящей партии.

Генеральная прокуратура страны уже возбудила 47 уголовных дел по фактам возможных преступлений, совершенных как во время предвыборной кампании, так и в день выборов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский назвал настоящего победителя на выборах в Грузии.

Также "Комментарии" писали о реакции Китая на исход выборов в Грузии.