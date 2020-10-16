В Испании ищут бармена для спасения деревни от вымирания

Язык
BTC/USD
11276.22
ETH/USD
365.19
LTC/USD
46.85
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.37
Виолетта Комаровская
В испанской деревне срочно ищут бармена, чтобы спасти ее от вымирания. Трудоустроить власти обещают не только его, но и всех членов семьи, которые также согласятся жить в глубинке. Об этом сообщает издание Idealista.
В Испании ищут бармена в деревню. Фото: mag.gorpom.ru
Деревня Олвес расположена в муниципалитете Калатаюд, а живет там всего 70 человек. Любимым и, пожалуй, единственным местом развлечения для местных был небольшой бар. Там собирались, чтобы отдохнуть и обсудить последние новости. Когда же оттуда уволился бармен, заведение пришлось закрыть. Теперь испанские власти боятся, что люди просто разъедутся с деревни, и та исчезнет.
Именно поэтому нового бармена заманивают в глубинку всеми возможными способами. Например, его семье обещают дом в бесплатное пользование. Ничего возьмут за отопление, а вот за электричество нужно будет платить только половину суммы, указанной в квитанции.
Вместе с тем, к потенциальному бармену есть одно требование — трудоустроиться он обязательно должен официально.
Как оказалось, желающих пожить в испанской глуши оказалось предостаточно. Уже сейчас свои резюме присылают в деревню бармены со всей Испании и даже из-за границы.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие напитки должны быть в мини-баре каждого мужчины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости