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Главная Новости Мир Европа В Испании ищут бармена для спасения деревни от вымирания
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В Испании ищут бармена для спасения деревни от вымирания

Бармен получит бесплатное жилье и сможет не платить коммуналку

сегодня, 12:44
Автор:

Виолетта Комаровская

В испанской деревне срочно ищут бармена, чтобы спасти ее от вымирания. Трудоустроить власти обещают не только его, но и всех членов семьи, которые также согласятся жить в глубинке. Об этом сообщает издание Idealista. 

В Испании ищут бармена для спасения деревни от вымирания

В Испании ищут бармена в деревню. Фото: mag.gorpom.ru

Деревня Олвес расположена в муниципалитете Калатаюд, а живет там всего 70 человек. Любимым и, пожалуй, единственным местом развлечения для местных был небольшой бар. Там собирались, чтобы отдохнуть и обсудить последние новости. Когда же оттуда уволился бармен, заведение пришлось закрыть. Теперь испанские власти боятся, что люди просто разъедутся с деревни, и та исчезнет.

Именно поэтому нового бармена заманивают в глубинку всеми возможными способами. Например, его семье обещают дом в бесплатное пользование. Ничего возьмут за отопление, а вот за электричество нужно будет платить только половину суммы, указанной в квитанции. 

Вместе с тем, к потенциальному бармену есть одно требование — трудоустроиться он обязательно должен официально.


Как оказалось, желающих пожить в испанской глуши оказалось предостаточно. Уже сейчас свои резюме присылают в деревню бармены со всей Испании и даже из-за границы. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие напитки должны быть в мини-баре каждого мужчины. 


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